I film Marvel? Non trasmettono emozioni Io voglio che il pubblico pianga ma quei supereroi ti fanno piangere? | siamo stati a una masterclass con James Cameron

scintilla di riflessione. Se desideri emozioni profonde, forse è il momento di riscoprire la vera arte del cinema, quella capace di farci piangere e sognare con autentica intensità.

“ I film Marvel? Li vado a vedere tutti, ma rimangono in superficie, non trasmettono emozioni ”. James Cameron pare toccarla piano. E a dire il vero lo fa pure con distinguo e grazia. Ma dopo una lunga e articolata masterclass organizzata dal Museo del Cinema di Torino, dove l’atto creativo primigenio dei suoi bozzetti, disegni, schizzi per il suo cinema viene analizzato nei più corpuscolari dettagli, la distanza critica dall’MCU diventa una specie di naturale catarsi. “Io sono un fan dei fumetti Marvel e DC, di Batman, Superman e Hulk. Anch’io quando ero giovane negli anni settanta ero un outsider, un antiestablishment, ma oggi la Marvel è un’industria enorme, e i loro supereroi sono diventati una specie di pantheon”, spiega Cameron in collegamento da Wellington, Nuova Zelanda. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “I film Marvel? Non trasmettono emozioni. Io voglio che il pubblico pianga, ma quei supereroi ti fanno piangere?”: siamo stati a una masterclass con James Cameron

