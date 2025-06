i fatti vostri paolo conticini prende il posto di tiberio timperi

Con entusiasmo e un pizzico di nostalgia, Paolo Conticini prende le redini di I Fatti Vostri, sostituendo Tiberio Timperi in un rinnovamento che promette sorprese e nuove energie. Dopo due stagioni all’insegna della familiarità , il celebre volto del Nove si prepara a conquistare il pubblico di Rai2 in un grande cambio di passo. La sfida è lanciata: sarà all’altezza dell’eredità ? Scopriamolo insieme!

Fuori uno, dentro l’altro. Nel grande gioco degli avvicendamenti televisivi, l’arrivo di Paolo Conticini a I Fatti Vostri segna un cambio di passo per il mezzogiorno di Rai2. Dopo due stagioni condotte da Tiberio Timperi, lo storico programma ideato da Michele Guardì accoglie un nuovo volto, noto al pubblico per il successo del Nove in Cash or Trash. Una sfida non da poco per l’attore toscano, che raccoglie l’ereditĂ di un professionista navigato e si prepara a condividere lo studio con Anna Falchi, riconfermata per il quinto anno consecutivo. Conticini, oggi volto apprezzato anche in tv, torna sulla Rai per affrontare una piazza decisamente piĂą complessa. 🔗 Leggi su Dilei.it