I droni usati per pulire le spiagge | la novità

utilizzo dei droni rappresenta una vera innovazione nel campo della tutela ambientale. Questa tecnologia all’avanguardia permette di monitorare e pulire le spiagge in modo più efficiente, rapido e sostenibile. Un passo importante per garantire un’estate all’insegna del rispetto del territorio e della sicurezza dei bagnanti. Con l’inizio della stagione balneare – dichiara il sindaco Corrado Cuccurullo – il futuro delle spiagge di Torre Annunziata si apre a nuove frontiere di cura e innovazione.

L'amministrazione comunale e la società PrimaVera hanno programmato per la stagione estiva uno specifico piano straordinario per garantire pulizia, decoro e sicurezza della spiaggia pubblica di Torre Annunziata. "Con l'inizio della stagione balneare - dichiara il sindaco Corrado Cuccurullo - il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - I droni usati per pulire le spiagge: la novità

