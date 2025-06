i dettagli del furto di 4500 kg di rame a grizzana morandi ladri individuati in un campo rom a napoli

Un episodio inquietante scuote la tranquillità di Grizzana Morandi: 4.500 kg di rame sono stati trafugati, ma grazie a un mirato intervento, due cittadini rumeni sono stati individuati e denunciati in un campo rom a Napoli. Sequestrati il rame e gli attrezzi utilizzati, con le autorità impegnate nelle ricerche di eventuali complici. La lotta contro il crimine si intensifica, ma cosa riserva il futuro per questa vicenda?

