I conti della Serie A | crescono i ricavi ma l’Europa resta lontana

I conti della Serie A mostrano segnali di ripresa: ricavi in aumento e un passo avanti nel risanamento, anche grazie alle proprietà statunitensi. Sebbene il calcio italiano sia ancora lontano dal pieno benessere, gli indicatori positivi testimoniano che si è sulla strada giusta. Le nuove strategie commerciali, pur tra dubbi e sfide, stanno contribuendo a rilanciare il campionato. E questo rappresenta un primo, importante traguardo verso un futuro più stabile e competitivo per il calcio italiano.

Il calcio italiano continua ad essere malato, ma i parametri vitali della Serie A fanno segnare qualche indice finalmente positivo tanto da poter dire che la strada per il risanamento è lunga, ma è almeno stata intrapresa. E che un contributo importante, oltre ai risultati del campo, lo stanno dando anche le tanto contestate proprietà made in Usa: non hanno ancora compreso come si vince, ma alla voce ricavi commerciali il loro lavoro consegna i primi frutti concreti ai bilanci dei club e in complesso a tutto il movimento. E’ la fotografia che emerge dalla 34° edizione della Annual Review of Football Finance, pubblicata da Deloitte Sports Business Group. 🔗 Leggi su Panorama.it