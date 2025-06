I conti della Lucart. Fatturato a 685 milioni. Emissioni CO2 in calo.

Il Gruppo Lucart, con un fatturato di 685 milioni di euro e un calo delle emissioni di CO2, si impegna a un futuro più sostenibile. La presentazione del XX rapporto di sostenibilità al Museo della Scienza di Milano, intitolato “La visione illumina il futuro”, evidenzia come l’azienda stia plasmando un domani più verde e responsabile. Un’occasione che sottolinea l’importanza di innovare rispettando l’ambiente e la società.

Il Gruppo Lucart sbarca al Museo della scienza e della tecnologia ‘Leonardo Da Vinci‘ di Milano con il XX rapporto di sostenibilità presentato ieri e dal titolo “La visione illumina il futuro”. L’evento è stato moderato dalla giornalista e ambientalista Tessa Gelisio, e ha visto la presenza di Francesco Pasquini, ad di Lucart, Daniela Bernacchi, executive director Un Global Compact Network Italia, Michele Noera, sustainability and energy transition manager di Lucart, Valentina Polizzi, Regional program representative manager di Save the Children Italia, con Ilaria Stellino, Italy lead for sustainable solutions group di Ing Wholesale Banking. 🔗 Leggi su Lanazione.it