I consiglieri regionali del M5s sulla legge per il suicidio assistito | La Regione non può aspettare subito il voto in consiglio

È arrivato il momento di agire con urgenza: quasi un anno dopo il primo passaggio in consiglio e i rinvii successivi, la Regione non può più aspettare. I consiglieri regionali del M5S, Francesco Taglieri ed Erika Alessandrini, insistono sull'importanza di portare subito in aula la proposta di legge popolare sul suicidio medicalmente assistito, affinché siano tutelati i diritti e le scelte di chi si trova in condizioni di estrema sofferenza.

Ad un anno quasi dal passaggo in consiglio regionale e successivo rinvio la Regione deve programmare subito il passaggio in aula della proposta di legge popolare sul suicidio medicalmente assistito. A chiederlo i consiglieri regionali del M5s Francesco Taglieri e Erika Alessandrini.

