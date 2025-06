I compiti delle vacanze del prof Vincenzo Schettini | Alzarsi tardi fare sport uscire con gli amici

Il prof Vincenzo Schettini, celebre per la sua passione e il suo entusiasmo, ha ideato dei compiti di vacanza che vanno oltre le noiose esercitazioni: alzarsi tardi, fare sport, uscire con gli amici e creare ricordi indimenticabili. Con la sua energia contagiosa, invita gli studenti ad approfittare di questa pausa per ricaricarsi, divertirsi e scoprire nuove passioni. Continua a leggere per scoprire i suggerimenti e le idee del prof Schettini!

Il prof che sui social si è fatto conoscere con la pagina La fisica che ci piace e in tv ha condotto il programma La fisica dell'amore, ha assegnato ai suoi studenti i compiti per le vacanze. Attività mirate a riappropriarsi del proprio tempo libero e a collezionare bellissimi ricordi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: compiti - vacanze - prof - vincenzo

“Compiti delle vacanze, ogni anno 250 milioni buttati”. Veto assoluto dal pediatra - Ogni anno, le famiglie italiane spendono circa 250 milioni di euro in libri per i compiti delle vacanze, considerati inutili dal pediatra Italo Farnetani.

Svegliarsi tardi, fare sport, leggere e uscire con gli amici: sono i compiti delle vacanze che il professore Vincenzo Schettini ('La fisica che ci piace') ha assegnato ai suoi studenti. Tra i suoi consigli più preziosi: "Trovate un libro su un argomento che vi interessa, Vai su Facebook

I 4 compiti per le vacanze assegnati dal Prof Schettini: alzati tardi, fai sport, bevi un libro e …; Alzarsi tardi, fare sport e leggere libri: i compiti delle vacanze del prof. Schettini; I consigli alternativi per l’estate del prof: altro che compiti!.

I compiti delle vacanze del prof Vincenzo Schettini che fanno bene alla vita Secondo iodonna.it: Niente problemi da risolvere o versioni da tradurre: i compiti estivi del prof Vincenzo Schettini sono un inno alla vita ...