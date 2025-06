I cartoni made in Monza Con Little Miss Mini l’inglese diventa più facile

Scopri come i cartoni made in Monza, come "Mr. Men Little Miss Mini Adventures", stanno rivoluzionando l'intrattenimento internazionale. Questa serie animata, creata dallo studio brianzolo Maga Animation Studio con 35 talentuosi creativi, rende l’inglese più facile e coinvolgente per i giovani spettatori di tutto il mondo. Un esempio di eccellenza italiana in campo animato che conquista il palcoscenico globale, portando il divertimento e l’educazione a un nuovo livello.

“Mr. Men Little Miss Mini Adventures“: è il titolo della nuova serie animata di Sanrio prodotta dallo studio monzese Maga Animation Studio, in inglese, che ha fatto il suo debutto internazionale la scorsa settimana. È una serie composta da 12 episodi, realizzati proprio a Monza, portando l’eccellenza dell’ animazione italiana e brianzola a un pubblico globale. Lo staff di Maga Animation, 35 creativi, ha dato vita a una nuova serie da 12 episodi da 2 minuti e mezzo, ispirata alla serie di libri degli scrittori britannici Roger e Adam Hargreaves degli anni ‘70. Disponibile in inglese sul canale YouTube ufficiale Mr. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I “cartoni“ made in Monza. Con Little Miss Mini l’inglese diventa più facile

