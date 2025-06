I bambini di Gaza rinascono in Lombardia | fra loro Adam che ha perso il papà e nove fratelli

In un mondo spesso segnato da conflitti e sofferenze, la speranza trova un modo di brillare. Adam, il bambino di appena 11 anni che ha perso tutto in un terribile raid a Gaza, ora rinasce in Lombardia, tra le braccia di una nuova vita a Milano. Con lui c'è la forza di un sorriso che non si arrende, simbolo di resilienza e umanità . La sua storia ci ricorda che anche nelle tenebre più profonde, la luce può emergere—e questa è solo l'inizio di un nuovo cammino.

È sbarcato in Italia Adam, il bimbo di 11 anni sopravvissuto il mese scorso a un raid israeliano in cui sono stati uccisi il padre e i nove fratelli e sorelle. Rimasto ferito nell'attacco, sarà curato a Milano. È atterrato a Linate mercoledì sera, 11 giugno, con un volo umanitario.

