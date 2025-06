HPC6 la potenza del supercalcolo accelera la ricerca di startup e Pmi

HPC6, il supercalcolatore di ultima generazione, rivoluziona il modo in cui startup e PMI affrontano le sfide della ricerca e dell’innovazione. Grazie a HPC Call4Innovators, Eni, in collaborazione con grandi partner come AMD, HPE e Cineca, offre un'opportunità senza precedenti per accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative. Questo progetto mira a potenziare la competitività delle imprese italiane, facilitando l'accesso alle risorse di supercalcolo e promuovendo collaborazioni di alto livello.

Eni lancia l’iniziativa HPC Call4Innovators in collaborazione con Advanced Micro Devices (Amd), Hewlett Packard Enterprise (Hpe) e Consorzio Cineca, con il supporto di Plug and Play, in cui startup, Pmi, istituzioni accademiche e centri di ricerca avranno accesso diretto alle risorse di supercalcolo di HPC6 per testare i propri modelli di calcolo e collaborare con gli esperti della Società, con l’obiettivo di accelerare in modo significativo lo sviluppo di tecnologie per la decarbonizzazione e promuovere metodologie computazionali innovative applicate alla transizione energetica. La Call, si rivolge a startup, scaleup, università, centri di ricerca, Pmi innovative, laboratori misti privatopubblico e liberi professionisti, che sono invitati a proporre un progetto innovativo di simulazione e modellazione in ambiente HPC all’interno di cinque aree tematiche strategiche: scienza computazionale dei materiali, meteorologia e scienze della terra, gestione del portafoglio energetico, sistemi ingegneristici, mobilità intelligente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

HPC6, supercomputer al servizio dell'energia; Eni, il super computer HPC6 batte il record: è il più potente d'Europa (e il quinto nel mondo); Eni lancia HPC6: il supercomputer più potente d'Europa.

Eni mette a disposizione la potenza di calcolo di HPC6 per accelerare la ricerca tecnologica Lo riporta blitzquotidiano.it: Eni lancia “HPC Call4Innovators” per accelerare tecnologie di decarbonizzazione tramite supercalcolo, coinvolgendo startup, PMI e centri di ricerca.