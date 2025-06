Hojlund all’Inter | così Taremi può sbloccare la pista che porta al centravanti dello United

Se l’arrivo di Hojlund all’Inter si concretizzerà, Taremi potrebbe finalmente sbloccare la pista che porta al centravanti dello United, aprendo nuovi scenari nel calciomercato nerazzurro. La cessione dell’iraniano rappresenta il pezzo chiave di un progetto ambizioso, volto a rafforzare l’attacco con una rosa completa e versatile. L’Inter si prepara a sorprendere ancora, puntando a una stagione ricca di successi.

. La cessione dell’iraniano è la chiave di volta. Il calciomercato Inter non si ferma, e la dirigenza nerazzurra sta pianificando un reparto offensivo robusto e versatile per la prossima stagione. L’idea è chiara: l’attacco sarà composto da cinque elementi, garantendo profondità e diverse soluzioni tattiche a Cristian Chivu. Se l’arrivo di Bonny è un obiettivo primario, è altrettanto vero che la sua non sarà l’unica mossa per completare il pacchetto offensivo. Il futuro di Taremi e lo spazio per i giovani. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Hojlund all’Inter: così Taremi può sbloccare la pista che porta al centravanti dello United

In questa notizia si parla di: inter - così - taremi - sbloccare

Karlström elogia l’Inter: «Mai vista una squadra così interconnessa» - Jesper Karlström, centrocampista dell'Udinese, ha elogiato l'Inter definendola una squadra mai vista così interconnessa.

FcInter1908 - In Arabia Saudita già si preparano per la prima (eventuale) sfida di Simone Inzaghi da tecnico dell'Al Hilal: il Real Madrid di Xabi Alonso nell'esordio al Mondiale per Club Vai su Facebook

Lautaro Martinez prende il pallone e lo consegna a Taremi per il rigore: un gesto da vero capitano; CdS – Inter risponde al Napoli, ma che fatica. Zielinski e Taremi non danno le risposte attese; Inter-Stella Rossa 4-0, poker nerazzurro in Champions: a segno Calhanoglu, Arnautovic, Lautaro e Taremi.