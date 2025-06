Hockey pista | Trissino è campione d’Italia! Lodi battuta col giallo in gara -4 delle finali scudetto

Il Trissino conquista il suo secondo titolo italiano di hockey su pista, battendo il Lodi ai rigori in una finale mozzafiato. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, ha vissuto un momento discusso durante i tiri dal dischetto: un "giallo enorme" ha acceso le polemiche e alimentato il dibattito tra appassionati e addetti ai lavori. Ma alla fine, la vittoria dei veneti è stata meritata e indiscutibile. Ecco come si è conclusa questa epica sfida.

Al termine di una partita “thriller” all’interno di una finale scudetto a dir poco equilibrata e piena di emozioni, il Trissino ce l’ha fatta: i veneti hanno infatti battuto ai rigori, in trasferta, il Lodi chiudendo la serie tricolore con il complessivo score di 3-1. Sulla partita però pesa un “giallo enorme” maturato proprio durante la serie finale dei tiri dal dischetto, quando il penalty effettuato da Faccin si è insaccato alle spalle del portiere del Trissino, Zampoli, attraversando però la rete – bucata – e non venendo di fatto convalidato. Ma andiamo con ordine. Al PalaCastellotti succede di tutto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey pista: Trissino è campione d’Italia! Lodi battuta “col giallo” in gara -4 delle finali scudetto

