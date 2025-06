Hockey il pratese Zampoli campione d' Italia per la terza volta

In una serata mozzafiato a Lodi, Stefano Zampoli si è confermato come il vero eroe dell'hockey italiano, bloccando i tiri decisivi e portando il Trissino alla vittoria in gara 4 delle finali. Con questa impresa, il portiere di Prato conquista il suo terzo scudetto, regalando entusiasmo e orgoglio ai tifosi. È stata una battaglia intensa che ha scritto un'altra pagina memorabile nella storia dello sport.

Prato, 12 giugno 2025 – Una parata decisiva di Stefano Zampoli, ai rigori, ha permesso all'Hockey Trissino di aggiudicarsi ”gara 4” delle finali e di andare sul 3-1 nel conteggio delle partite vinte contro l'Amatori Lodi. E il portiere di Prato può così festeggiare il terzo Scudetto in carriera. E' l'esito della quarta partita delle finali-Scudetto di Serie A1 di hockey su pista, che si è chiusa nelle scorse ore a Lodi. Trissino aveva vinto la prima (4-2) e la terza (2-1) perdendo “gara 2” (6-5). La quarta sfida della serie si è decisa ai rigori (dopo il 7-7 emerso dai supplementari) e Zampoli, parando il tiro di Nadini, ha consegnato il successo ai suoi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Hockey, il pratese Zampoli campione d'Italia per la terza volta

