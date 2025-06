Ho sognato di indossare la camicia rossa – Cunha finalizza l’uomo utd mossa

Il sogno diventa realtà: Matheus Cunha, l’attaccante brasiliano, ha ufficialmente unito le forze con il Manchester United, firmando un contratto quinquennale che lo lega ai Red Devils fino al 2030. Dopo mesi di attesa e negoziati, Cunha si prepara a scrivere una nuova pagina della sua carriera nel prestigioso club inglese. La sua conquista rappresenta un passo importante per i Red Devils, pronti a puntare forte sul talento emergente.

Matheus Cunha afferma che il suo trasferimento al Manchester United è un "sogno" dopo aver finalizzato il suo trasferimento dai lupi giovedì. Il brasiliano ha firmato un contratto di cinque anni fino a giugno 2030, con l'opzione di un anno aggiuntivo. Lo United ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Wolves all'inizio di giugno, che era soggetto a Visa e Registrazione, dopo che, secondo quanto riferito, avevano innescato una clausola di rilascio di £ 62,5 milioni. "È difficile esprimere a parole i miei sentimenti per diventare un giocatore del Manchester United", ha detto Cunha ai canali dei media del club.

