Ho esagerato Musk si scusa e rientra nei ranghi Lo scontro tra giganti americani finisce al telefono | Trump apprezza

tweet incendiari, e il mondo dei giganti americani si ferma a riflettere. Elon Musk, con un semplice gesto, apre uno spiraglio di dialogo e riconciliazione, dimostrando che anche i conflitti più forti possono trovare una via d’uscita. Dopo settimane di tensione, la pace sembra possibile: il potere della diplomazia digitale ha preso il sopravvento. Ma questa tregua durerà? La risposta si cela nel prossimo capitolo di questa saga tra colossi.

«Mi rammarico per alcuni dei miei post su Donald Trump della scorsa settimana. Ho esagerato ». Firmato Elon Musk, ore 3 del mattino, su X. Nessuna foto, nessuna emoji. Solo un tweet, e l’inizio di una marcia indietro che ha il sapore di una tregua negoziata. Per sei giorni, il silenzio del patron di Tesla aveva fatto più rumore dei suoi attacchi. Poi, in piena notte, il pentimento digitale. Musk si scusa, pace fatta?. Non c’è più traccia di quei post al vetriolo che, giovedì scorso, avevano infiammato la piattaforma: l’accusa a Trump di «ingratitudine» per non aver riconosciuto l’aiuto ricevuto da Musk nella corsa elettorale; il tweet esplosivo sul presunto coinvolgimento del Presidente nei file sul caso Epstein; la richiesta di impeachment; la proposta di sostituirlo con J. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it