Hertz Italia | nella flotta Alfa Romeo Junior e Maserati Levante

Per celebrare il suo 65° anniversario, Hertz Italia rivoluziona il noleggio auto con una flotta esclusiva che comprende Alfa Romeo Junior e Maserati Levante. Un approccio multisensoriale unisce design elegante, comfort superiore e servizi innovativi, creando un’esperienza di viaggio indimenticabile per clienti leisure e famiglie. Scopri come Hertz trasforma ogni viaggio in un’occasione unica di stile e emozione.

Hertz lancia ‘identità olfattiva’ e rafforza la flotta Selezione Italia - Hertz celebra 65 anni di presenza in Italia con una novità sensoriale: l'“Identità Olfattiva”. In collaborazione con l'antica Erboristeria San Simone di Firenze, è nato un esclusivo elisir che racchiude le essenze estive di bergamotto, arancia e limone.

