Hermoso esclusa dalla Spagna per l’Europeo femminile la ct | Deve imparare a gestire meglio la rabbia

L’esclusione di Jenni Hermoso dall’Europeo femminile in Svizzera solleva domande sulla gestione della rabbia e delle emozioni da parte della CT Montse Tomé. Dopo lo scandalo del Mondiale passato, dove l’attaccante ex Barcellona fu protagonista di un episodio controverso, ora si evidenzia come la pressione possa influenzare le scelte e le dinamiche di squadra. La strada verso il successo richiede non solo talento, ma anche capacità di affrontare le sfide emotive.

Nella giornata di ieri, la Spagna femminile ha diramato le convocazioni ufficiali per l’Europeo che si terrà a luglio in Svizzera. E tra i nomi scelti dalla ct Montse Tomé, non figura quello di Jenni Hermoso. Ricordiamo che l’attaccante ex Barcellona era stata al centro di uno scandalo nell’ultimo Mondiale vinto proprio dalle Furie Rosse: durante la premiazione, aveva ricevuto un bacio sulla bocca non consensuale dall’ex presidente della Federcalcio spagnola Luis Rubiales. Jenni Hermoso esclusa dalla Spagna per l’Europeo femminile. Montse Tomé ha spiegato in un’intervista al podcast El Larguero di Cadena Ser l’esclusione della calciatrice: «Il caso di Jenni Hermoso è particolare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Hermoso esclusa dalla Spagna per l’Europeo femminile, la ct: «Deve imparare a gestire meglio la rabbia»

