Hegseth possibile uso guardia nazionale in altri stati

Il dispiegamento della Guardia Nazionale, finora confinato a specifiche aree, potrebbe presto estendersi ad altri stati, offrendo un supporto cruciale in situazioni di emergenza. Lo ha annunciato il segretario alla Difesa Pete Hegseth durante un’audizione al Congresso, evidenziando la flessibilità e la prontezza delle forze di sicurezza statunitensi. Questa possibile espansione sottolinea l’impegno del governo nel garantire stabilità e protezione su tutto il territorio nazionale.

Il dispiegamento della guardia nazionale potrebbe estendersi ad altri stati, se necessario: lo ha detto il segretario alla Difesa Pete Hegseth in un'audizione al Congresso.

