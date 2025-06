Hegseth alla Camera | Il Pentagono ha pronti i piani d’invasione di Groenlandia e Panama per ogni evenienza

In un clima di crescente tensione internazionale, le parole di Pete Hegseth al Congresso rivelano piani militari pronti ad affrontare scenari estremi. Il Pentagono si prepara a ogni evenienza, con strategie di invasione mirate a Groenlandia e Panama. Una rivelazione che scuote l’opinione pubblica e mette in discussione la stabilità globale: siamo davvero pronti a tutto?

Roma, 12 giugno 2025 - Trump vuole Panama e Groenlandia? Il Pentagno ha giĂ preparato i piani d'invasione. Non è fantapolitica ma quanto detto dal segretario alla Difesa Pete Hegseth in un'audizione alla Commissione difesa della Camera. L'ex ufficiale della Guardia Nazionale ed ex commentatore politico di Fox News ha sottolineato che "è il nostro compito essere preparati ad ogni evenienza". Nell'audizione Hegseth ha risposto ad una domanda di Adam Smith, il principale esponente dem della commissione che ha chiesto se il dipartimento della Difesa fosse pronto ad invadere la Groenlandia e Panama con la forza, se necessario?. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hegseth alla Camera: “Il Pentagono ha pronti i piani d’invasione di Groenlandia e Panama, per ogni evenienza”

