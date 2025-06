harry potter rivive tra mostra parchi serie tv

Il mondo magico di Harry Potter continua a vivere e a incantare nuove generazioni, grazie a mostre, parchi tematici e serie TV che portano la magia direttamente nel nostro quotidiano. Daniel Radcliffe, un tempo adolescente timido, ha visto il suo personaggio crescere con lui, e ora l’universo di Hogwarts si rinnova, regalando emozioni senza tempo. La magia di Harry Potter non si spegne mai; è pronta a sorprenderti ancora.

Spinelli Daniel Radcliffe era solo un adolescente di belle speranze quando sullo schermo indossò per la prima volta il mantello e la cravatta di Harry Potter. Oggi di anni ne ha 35 ed è cresciuto assieme al suo personaggio fino al 2011, quando la trasposizione cinematografica della saga legata ai fortunatissimi romanzi di J. K. Rowling s’è interrotta. Ma il magico mondo di Hogwarts no, quello è rimasto nel tempo grazie a una miriade d’iniziative che vanno da mostre come quella “Harry Potter: The Exhibition” in arrivo a Milano dal 19 settembre al 6 gennaio 2026 all’opera teatrale “Harry Potter and the cursed child”, ai parchi a tema negli Usa, Regno Unito, Giappone. 🔗 Leggi su Quotidiano.net