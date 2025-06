Harry Potter è invecchiato con noi ma Hogwarts prova a resistere al tempo | la mostra a Milano la serie tv Hbo e i bambini da riconquistare

Milano si trasforma nella terra magica di Harry Potter con la mostra "Harry Potter: The Exhibition", il più grande evento dedicato al maghetto in 25 anni. Con 3.000 metri quadri di meraviglie, dal 19 settembre al 6 gennaio il centro di Porta Nuova diventa un vero e proprio castello incantato. Un’occasione unica per riconquistare i giovani e immergersi nel mondo di Hogwarts, resistendo al tempo e alle sfide del nostro mondo reale.

Milano – Kolossal con la “K”. Coi suoi tremila metri quadri espositivi “Harry Potter: the exhibition”, dal 19 settembre al 6 gennaio nei locali di The Mall, il centro polifunzionale di Porta Nuova, è la più vasta tra quelle dedicate al maghetto di Hogwarts in 25 anni di trionfi letterari e cinematografici. Una bella scommessa scaricare in pieno centro i 48 tir della produzione, che comunque arriverà già ad agosto per rispettare passo dopo passo le fasi previste dalle tre settimane d’allestimento. Il percorso immersivo consentirà di ammirare costumi e oggetti di scena usati sul set degli otto film dedicati al celebre maghetto interpretato sul grande schermo da Daniel Radcliffe, nonché dei due spin-off di “Animali fantastici” e dallo spettacolo teatrale “Harry Potter e la Maledizione dell’Erede”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Harry Potter è invecchiato (con noi) ma Hogwarts prova a resistere al tempo: la mostra a Milano, la serie tv Hbo e i bambini da riconquistare

In questa notizia si parla di: harry - potter - hogwarts - milano

HBO rinnova Harry Potter: Silente, conflitti narrativi e il ritorno di Radcliffe - HBO ha ufficialmente rinnovato la serie TV di Harry Potter, suscitando un acceso dibattito tra i fan.

Non vediamo l'ora di usare una passaporta per catapultarci nel magico mondo di Harry Potter™: The Exhibition, in arrivo a settembre a Milano. ? Acquista i tuoi biglietti su www.harrypotterexhibition.com/locations/milan. Harry Potter: The Exhibition - Milano Vai su Facebook

Harry Potter è invecchiato (con noi) ma Hogwarts prova a resistere al tempo: la mostra a Milano, la serie tv Hbo e i bambini da riconquistare; A Milano arriva la mostra di Harry Potter: quando apre e quanto costa; Hogwarts a Milano: Harry Potter invaderà la città con un’esperienza unica.

“Harry Potter: the exhibition”: viaggio dentro il mondo di Hogwarts. La mostra evento arriva a Milano Secondo ilgiorno.it: “Harry Potter: the exhibition“, a settembre negli spazi di The Mall magia e misteri della saga di J.