Hanno messo all'asta i nostri dati genetci | inizia la battaglia legale contro la banca del DNA

La privacy genetica è sotto attacco: i nostri dati più intimi sono stati messi all'asta, scatenando una battaglia legale contro la banca del DNA. Secondo la causa, 23andMe avrebbe dovuto ottenere il consenso di ogni utente prima di vendere le informazioni genetiche. Questa situazione solleva gravi preoccupazioni non solo per chi ha condiviso i propri dati, ma anche per le famiglie intere, mettendo in discussione il confine tra privacy e tecnologia. Continua a leggere

Secondo la causa 23andMe dovrebbe ottenere l'autorizzazione di ogni singolo utente prima che le informazioni genetiche vengano vendute. La condivisione di dati sensibili preoccupa i clienti ma anche i familiari: significa infatti consegnare anche parte dell'identità biologica della propria famiglia a un'azienda commerciale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

