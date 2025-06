Hamas attacca un bus a Gaza e uccide 5 operatori umanitari palestinesi

Un attacco brutale a Gaza scuote ancora di più la già fragile stabilità della regione. Mercoledì sera, miliziani di Hamas hanno assalito un autobus con operatori umanitari, causando cinque vittime e numerosi feriti. Questa aggressione mette in evidenza la crescente tensione e il rischio per chi lavora in prima linea per portare aiuto e speranza. La situazione rimane critica, e il mondo intero osserva con apprensione gli sviluppi di questa crisi devastante.

In un attacco brutale contro le attività umanitarie, mercoledì sera i miliziani di Hamas hanno assalito un autobus che trasportava operatori della Gaza Humanitarian Foundation (GHF) nei dintorni di Khan Younis, provocando almeno cinque vittime e numerosi feriti. Secondo quanto riferito dalla GHF, gli operatori coinvolti erano cittadini gazawi che collaboravano con l'organizzazione sostenuta dagli Stati Uniti. L'assalto, avvenuto tramite un'imboscata, avrebbe anche portato al sequestro di alcune persone. «Verso le 22:00 ora locale di Gaza. il nostro team era in viaggio verso uno dei centri di distribuzione.

In questa notizia si parla di: operatori - hamas - gaza - attacca

In tantissimi a Roma per Gaza e per dire stop al massacro perpetrato da Nethanyau e il suo governo, che non distingue tra i terroristi di Hamas e il resto della popolazione civile palestinese. Vai su Facebook

