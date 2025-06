Ha selvaggiamente picchiato 37enne con il calcio della pistola | identificato e denunciato

Un grave episodio di violenza scuote il cuore della città: un uomo di 37 anni è stato brutalmente picchiato con il calcio di una pistola nel centro storico, finendo in ospedale. L’aggressore, anch’egli agrigentino, è stato identificato e denunciato alla Procura, segnando un passo importante nella ricerca di giustizia. La comunità si interroga sulle cause di questa violenta escalation, sperando che la legge possa fare luce su quanto accaduto e prevenire futuri episodi simili.

È stato identificato e denunciato alla Procura il presunto aggressore del trentasettenne che un paio di notti fa è finito in ospedale, al San Giovanni di Dio, dopo il pestaggio avvenuto in centro storico. L'agrigentino è stato ripetutamente colpito con il calcio della pistola, verosimilmente una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - "Ha selvaggiamente picchiato 37enne con il calcio della pistola": identificato e denunciato

