Gyokeres Juventus | rottura totale con lo Sporting ma l’affare si complica ulteriormente Novità sul futuro del bomber svedese

L'affare Gyokeres si fa sempre più complicato, tra rotture e tensioni tra Juventus e Sporting. Il bomber svedese, al centro di un possibile trasferimento, si trova ora in mezzo a una disputa che rischia di far saltare tutto. Con la clausola rescissoria di 100 milioni in gioco e nuove tensioni emerse, il futuro di Gyokeres in bianconero è più incerto che mai. Resta da vedere come si evolverà questa intricata vicenda di mercato.

Gyokeres Juventus: rottura totale con lo Sporting, ma l'affare si complica. Due motivi allontanano il centravanti dai bianconeri. Come confermato da Tuttosport, Gyokeres e lo Sporting sono sempre più ai ferri corti: il bomber svedese sarebbe furioso dopo l'annuncio del presidente dello Sporting. L'intenzione del club è quella di cedere l'attaccante solo per la clausola rescissoria da 100 milioni e non per i 60+10 circolati nelle ultime ore. In questo contesto, è tornato con forza l' Arsenal: i Gunners, viste le complicazioni per Sesko, potrebbero presto dare l'assalto allo svedese. La dirigenza della Juve è insomma avvisata.

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror) - Gyokeres, il talentuoso bomber dello Sporting Lisbona, è diventato un obiettivo caldo per il Napoli, ora in competizione con l'Arsenal.

