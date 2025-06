Gyokeres Juventus dal Portogallo rilanciano | svedese ai ferri corti con lo Sporting pronto a non giocare più con i portoghesi! Ultimissime

Le ultime notizie dal Portogallo rivelano una situazione calda intorno a Viktor Gyokeres, attaccante svedese nel mirino della Juventus. Dopo un acceso braccio di ferro con lo Sporting, il giocatore potrebbe essere pronto a lasciare il club portoghese, alimentando le indiscrezioni di mercato su un suo possibile approdo in Italia. Scopriamo insieme gli aggiornamenti più recenti su questa vicenda che potrebbe rivoluzionare le strategie dei bianconeri.

Gyokeres Juventus, dal Portogallo rilanciano: svedese ai ferri corti con lo Sporting, pronto a non giocare più con i portoghesi! Ultime sul suo futuro. Direttamente dal Portogallo arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto riguarda il futuro di Viktor Gyokeres, tra gli attaccanti che il calciomercato Juventus in questa fase sta monitorando con grande attenzione. Secondo quanto riportato dal quotidiano Record il centravanti sarebbe arrivato ai ferri corti con lo Sporing Lisbona: si aspettava maggiore riconoscenza e che venissero rispettati i patti per una cessione morbida alla cifra concordata mesi fa ( 60 milioni ). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gyokeres Juventus, dal Portogallo rilanciano: svedese ai ferri corti con lo Sporting, pronto a non giocare più con i portoghesi! Ultimissime

In questa notizia si parla di: juventus - portogallo - gyokeres - rilanciano

Juventus Under 16, tre 2009 selezionati dal CT Scarpa per il Torneo di Sviluppo Uefa in Portogallo: ecco di chi si tratta. I dettagli - La Juventus Under 16 si prepara a brillare al Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo, con tre talentuosi giocatori selezionati dal CT Marco Scarpa.

Juventus, parte la caccia a Gyokeres: è la prima alternativa a Osimhen, ma il web ha un'altra idea.

Gyokeres Juventus, dal Portogallo spaventano i bianconeri: servirà questa cifra per convincere lo Sporting Lisbona Riporta juventusnews24.com: Gyokeres Juventus, dal Portogallo spaventano i bianconeri: i dettagli sul futuro dell’attaccante svedese Il nome di Gyokeres resta caldo per il calciomercato Juve ma dal Portogallo arrivano aggiorname ...