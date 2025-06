Gyokeres Juve pista più viva che mai! Due ostacoli da superare bianconeri determinati a provarci fino alla fine | gli aggiornamenti

La trattativa per Viktor Gyokeres si infiamma: la Juventus non molla e si prepara a superare gli ultimi ostacoli per portare a Torino il centravanti desiderato. La pista è più viva che mai, con i bianconeri decisi a provarci fino alla fine. Rimanete aggiornati, perché il futuro di Gyokeres potrebbe scriversi proprio in bianconero!

La pista Viktor Gyokeres per il mercato Juve è in questa fase più viva che mai! I bianconeri continuano a lavorare senza sosta per cercare di avvicinarsi al centravanti in uscita dallo Sporting Lisbona. Come riportato dal Corriere dello Sport sono due i principali ostacoli: la concorrenza dell'Arabia Saudita, che potrebbe tentarlo con un ricco contratto, e la il prezzo che farà il club portoghese (destinato a lasciarlo andare via per più di 70 milioni di euro ).

