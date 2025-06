Gyokeres Juve | Parlerò quando sarà il momento giusto Che bordata dell’obiettivo bianconero a chi si riferisce e cosa sta accadendo per il suo futuro

Il futuro di Gyokeres alla Juventus si fa sempre più intrigante, mentre le dichiarazioni dell'attaccante restano avvolte nel mistero: «Parlerò quando sarà il momento giusto». La sua ambizione e i rumors di mercato alimentano attese e interrogativi tra tifosi e addetti ai lavori. Ma a chi si riferisce questa "bordata" e cosa sta realmente accadendo? Restate con noi, perché la vicenda è destinata a riservare sorprese.

Gyokeres Juve: «Parlerò quando sarà il momento giusto». A chi si riferisce e cosa sta succedendo per il suo futuro, le dichiarazioni. Nella giornata di ieri, il presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, è uscito allo scoperto sul futuro di Viktor Osimhen con toni piuttosto accesi ai microfoni di A Bola: « Lo Sporting non chiederà la clausola rescissoria, ma ormai dovrebbero conoscermi meglio: minacce, ricatti, insulti non funzionano con me. Una cosa posso garantire: Viktor Gyokeres non se ne andrà per 60 milioni di euro più 10 milioni di euro. Non se ne andrà perché non gliel'ho mai permesso, e con questo gioco che sta facendo l'agente, la situazione non potrà che peggiorare.