Gymnasium trasferta in Grecia e ritorno a Pordenone con un bottino di medaglie

Gymnasium in trasferta in Grecia: un viaggio ricco di emozioni e medaglie! I nostri atleti hanno conquistato il podio ai CSIT World Sport Games 2025 a Loutraki, dimostrando talento e determinazione. Con oltre 4 mila atleti da tutto il mondo, questa esperienza internazionale si è trasformata in un importante momento di crescita e successo per la Gymnasium. Una vittoria che porta orgoglio e motivazione per i prossimi traguardi.

Trasferta molto positiva per gli atleti della Gymnasium i CSIT World Sport Games 2025, andati in scena a Loutraki, in Grecia. La manifestazione internazionale, che ha visto in gara oltre 4 mila atleti provenienti da tutto il mondo, si è rivelata un'occasione di crescita e successo per la.

