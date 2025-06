Guida TV Sky Cinema e NOW | Ready Player One Giovedi 12 Giugno 2025

Preparati a una serata di pura magia cinematografica! Giovedì 12 giugno 2025, i canali Cinema di Sky e NOW ti portano in un viaggio tra emozioni e avventure, con un ricco palinsesto che spazia tra vari generi. Tra i protagonisti, l'attesissimo "Ready Player One" di Steven Spielberg su Sky Cinema Uno HD alle 21:15. Non perdere questa occasione: immergiti in un universo dove il confine tra reale e virtuale si dissolve.

Giovedi 12 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore. Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Ready Player One, spettacolare adattamento firmato Steven Spielberg del bestseller di Ernest Cline.

