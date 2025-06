Guida Michelin ristoranti | ecco i due nuovi ingressi

La Guida Michelin si arricchisce di due eccellenze nella provincia di Macerata: Osteria Ime a Tolentino e Locanda Le Logge a Urbisaglia. Questi nuovi ingressi testimoniano l’attenzione dei gourmet internazionali verso il nostro territorio, premiando la creatività e la qualità delle esperienze culinarie locali. Con chef di talento e atmosfere uniche, questi ristoranti sono pronti a deliziare i palati più esigenti. Scopriamo insieme cosa li rende speciali e perché meritano una visita.

Macerata, 12 giugno 2025 – Due locali della provincia, Osteria Ime a Tolentino e Locanda Le Logge a Urbisaglia, sono entrati a far parte della Guida Michelin. Gli ispettori di questa realtà trascorrono gran parte dell’anno in viaggio alla scoperta dei migliori ristoranti da consigliare. Indirizzi che mensilmente vengono aggiunti alla selezione italiana. Al timone dell’ Osteria Ime c’è Entiana Osmenzeza, cuoca nata in Albania, cresciuta in Piemonte, allieva di Gualtiero Marchesi e poi impegnata nelle cucine di importanti ristoranti, ha trovato le sue radici a Tolentino. Marchigiana d’adozione, con i suoi piatti racconta il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it