Guerra dei dazi | titoli auto e moda in calo a Milano energia in rialzo

La tensione globale legata alla guerra dei dazi continua a scuotere i mercati finanziari, colpendo duramente i settori auto e moda a Milano. Le perdite si aggravano con Stellantis e Ferrari che registrano cali significativi, mentre le aziende energetiche brillano in controtendenza. In questo scenario incerto, le decisioni politiche di Donald Trump aggiungono ulteriore peso alle dinamiche di mercato, lasciando gli investitori in attesa di sviluppi cruciali.

La guerra dei dazi con le sue minacce prosegue e i titoli auto e moda ne soffrono più degli altri. A Milano la seduta chiude in calo (-0,58%) con le vendite che si concentrano su Stellantis (-2,47%) e Ferrari (-2,96%) oltre che su Cucinelli (-2,96%) e Moncler (-2,47%). Fanno da contrappeso i rialzi dei titoli dell' energia con Eni che guadagna l'1,52%, Saipem l'1,52%, Hera l'1,07% ed Enel lo 0,66 per cento. Gli aut aut del presidente Donald Trump preoccupano tutta l'Europa, l'indice Stoxx Europe 600 ha chiuso la seduta in ribasso dello 0,3% con il settore dei viaggi e del tempo libero tra i peggiori, dopo che i dati sull' inflazione negli Stati Uniti hanno mostrato che le tariffe aeree hanno registrato il quarto calo consecutivo mese su mese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Guerra dei dazi: titoli auto e moda in calo a Milano, energia in rialzo

