Guasto tecnico improvviso | chiuso l' ufficio postale mobile nella frazione

Poste italiane ha comunicato che dalla giornata di giovedì 12 giugno l'ufficio postale mobile, collocato in piazza Santi Filippo e Giacomo nella frazione di Ravalle, resterà chiuso per un improvviso guasto tecnico. L'Azienda e il Comune di.

