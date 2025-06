Guastalla ebbro denunciato per offese ai carabinieri

A Guastalla, un’ordinaria serata si è trasformata in un episodio di tensione quando un uomo in evidente stato di ebbrezza ha reagito con offese ai carabinieri durante un normale controllo. La sua condotta aggressiva e il tentativo di aprire le portiere dell’auto di servizio hanno scatenato l’intervento delle forze dell’ordine. La vicenda sottolinea quanto sia importante mantenere la calma e il rispetto nelle situazioni di emergenza.

Guastalla (Reggio Emilia), 12 giugno 2025 – A una normale richiesta di fornire la propria identità a un controllo dei carabinieri, un uomo di 53 anni, in evidente stato di ebbrezza alcolica, si è avvicinato all’auto di servizio del 112 cercando di aprire le portiere, durante un intervento a un bar di Guastalla, dove era stata segnalata musica troppo alta, in tarda serata. Mentre i militari uscivano dal locale pubblico hanno notato il 53enne, invitato ad allontanarsi dal veicolo del 112. A quel punto, però, l’uomo ha reagito con atteggiamento spavaldo e minaccioso, inveendo verbalmente contro gli operanti con frasi offensive e oltraggiose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Guastalla, ebbro denunciato per offese ai carabinieri

