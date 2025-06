Guardiagrele oltre 4 milioni per l’adeguamento sismico dell’ospedale | lavori al via in estate

Guardiagrele si prepara a un importante passo avanti per la sicurezza e il benessere dei suoi cittadini. Con oltre 4,5 milioni di euro destinati all’adeguamento sismico, l’ospedale “Maria SS Immacolata” sarà ristrutturato per garantire resistenza e affidabilità in caso di emergenza. I lavori, programmati per l’estate, rappresentano un investimento strategico fondamentale per la comunità , che potrà contare su strutture più sicure e resilienti. La sicurezza prima di tutto, ecco come Guardiagrele si prepara a proteggerci meglio.

Approvato il progetto esecutivo per l’ospedale “Maria SS Immacolata” di Guardiagrele: l’intervento, finanziato con fondi destinati alla mitigazione del rischio sismico, ammonta a oltre 4,5 milioni di euro. La Asl di Lanciano Vasto Chieti, con una delibera firmata dal direttore generale Mauro. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Guardiagrele, oltre 4 milioni per l’adeguamento sismico dell’ospedale: lavori al via in estate

