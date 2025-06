Gualandi si confronta con la Tempesta di Giorgione | 20 nuove opere in mostra allo Sparc

Svelando un affascinante dialogo tra passato e presente, Gualandi si confronta con la Tempesta di Giorgione attraverso venti nuove opere che esplorano la potenza evocativa della pittura. L’esposizione "Dentro la Tempesta" allo Sparc invita gli spettatori a immergersi in un viaggio tra memoria e innovazione, dove l’arte contemporanea dialoga con i maestri del passato. Un’occasione imperdibile per scoprire come il talento di Gualandi rielabora le emozioni e le storie che ci attraversano.

Sparc* - Spazio Arte Contemporanea presenta "Dentro la Tempesta", una mostra personale dell’artista Manuel Gualandi. Il progetto, curato da Daniele Capra, è costituito da circa venti nuovi lavori su tela e su carta che nascono dal confronto dell’artista con la Tempesta di Giorgione: il celebre. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Gualandi si confronta con la "Tempesta" di Giorgione: 20 nuove opere in mostra allo Sparc

Manuel Gualandi: Dentro la Tempesta.

