GTA Online in arrivo l’espansione Money Fronts

Preparati a rivoluzionare il modo di giocare in GTA Online! Rockstar Games annuncia l’arrivo di Money Fronts, l’aggiornamento che trasforma il mondo criminale con un sistema sofisticato di gestione e riciclo dei profitti illeciti. Dal 17 giugno, potrai acquistare imprese locali come copertura e immergerti in nuove strategie per espandere il tuo impero. Questa novità promette di portare l’esperienza di gioco a un livello ancora più coinvolgente e dinamico, rendendo ogni scelta cruciale per il tuo successo.

(Adnkronos) – Rockstar Games ha annunciato il rilascio di Money Fronts, nuovo aggiornamento di GTA Online, previsto per il 17 giugno. L'espansione introduce un sistema articolato per la gestione e il riciclaggio dei profitti derivanti da attività illecite, offrendo ai giocatori la possibilità di acquistare imprese locali da utilizzare come copertura. All'interno della nuova struttura .

