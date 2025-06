Gruppo Territoriale M5S Caserta sabato volantinaggio contro la politica di riarmo della UE

Sabato 14 giugno, alle ore 18:00, gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Caserta scendono in campo per un importante gesto di sensibilizzazione contro la politica di riarmo della UE. Presso la sede di Via San Carlo 22, distriburanno volantini e inviteranno la comunità a riflettere su una linea che rischia di aumentare le tensioni internazionali. Unisciti a noi per difendere la pace e il futuro delle nostre regioni!

Tempo di lettura: < 1 minuto “Nel pomeriggio di sabato 14 giugno, dalle ore 18:00, presso la sede di Via San Carlo 22 in Caserta, gli attivisti del Movimento 5 Stelle locale porteranno avanti un’azione di volantinaggio e sensibilizzazione, in contemporanea con tutta Italia, promossa su iniziativa del Movimento a livello nazionale, ed in particolare dal Network Giovani, per esprimere una ferma opposizione al piano europeo Re-Arm EU e alla linea militarista portata avanti dalla presidente della Commissione: Ursula von der Leyen. Durante l’iniziativa sarà distribuito materiale informativo per spiegare ai cittadini le ragioni della protesta e favorire una presa di coscienza consapevole. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Gruppo Territoriale M5S Caserta, sabato volantinaggio contro la politica di riarmo della UE

