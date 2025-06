gruppo davines denise dente nominata general manager

Il Gruppo Davines è entusiasta di accogliere Denise Dente come nuovo General Manager di [comfort zone], la divisione skincare professionale amata da migliaia di centri estetici e spa globali. Con una formazione in Business Management presso la National University di San Diego e un’esperienza consolidata nel settore, Denise porta una visione innovativa e leadership forte. La sua nomina segna un passo strategico verso il rafforzamento del marchio e l’espansione internazionale.

Il Gruppo Davines è lieto di annunciare la nomina di Denise Dente come General Manager di comfort zone , divisione skincare professionale, presente in oltre 6.000 centri estetici e spa in tutto il mondo. Dopo gli studi in Business Management presso la Na ional University di San Diego e un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it