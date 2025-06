Grottaminarda auto finisce fuori strada | intervengono i Vigili del Fuoco

Nella fresca mattinata di oggi, un'auto finisce fuori strada a Grottaminarda, suscitando l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco. Alle 07:20, una squadra del distaccamento locale si è mobilitata in contrada Marmora per mettere in sicurezza la scena e soccorrere gli occupanti. La prontezza e la professionalità dei vigili sono state fondamentali per garantire la sicurezza di tutti. Fortunatamente, grazie al loro intervento, la situazione si è risolta senza gravi conseguenze, dimostrando ancora una volta l’importanza dei soccorsi rapidi.

Nella prima mattinata di oggi12 giugno,intorno alle ore 07:20, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta in contrada Marmora, nel territorio comunale di Grottaminarda, per il recupero di un'autovettura finita fuori strada. Il veicolo, con a bordo due.

