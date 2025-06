Grosso ramo si stacca e colpisce fan del concerto dei Guns FOTO

Un incidente imprevisto ha scosso l’atmosfera di attesa per il grande evento: un grosso ramo si è staccato da un tiglio e ha colpito due fan in fila per il concerto dei Guns N’ Roses, l’unica data italiana della leggendaria band all’apertura di Firenze Rocks 2025. L’accaduto, avvenuto nel primo pomeriggio, ha suscitato immediatamente preoccupazione e attenzione, ricordando quanto sia fondamentale garantire la sicurezza in occasioni di grandi eventi.

Un grosso ramo si è staccato da un tiglio e ha colpito due persone in fila per il concerto dei Guns N’ Roses, unica data italiana della storica band nonché apertura del Firenze Rocks 2025. È successo nel primo pomeriggio, intorno alle 13:40, in viale della Tinaia vicino a uno degli ingressi. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Grosso ramo si stacca e colpisce fan del concerto dei Guns \ FOTO

In questa notizia si parla di: grosso - ramo - concerto - guns

Si spezza un grosso ramo davanti al Tribunale: donna salvata dalle urla delle guardie giurate - Monza, 20 maggio 2025 – Un grave incidente si è verificato questa mattina in piazza Garibaldi, davanti al Tribunale di Monza.

Travolta da un grosso ramo in attesa del concerto dei Guns N’ Roses, paura alle Cascine #Firenze Vai su X

? @giuliogori A causa della caduta di un ramo nel parco delle Cascine di Firenze, oggi molto affollato per il Firenze Rocks con il concerto stasera dei Guns N’Roses, è rimasta ferita una ragazza di 23 anni portata in codice rosso all’ospedale di Careggi con Vai su Facebook

Grosso ramo si stacca e colpisce fan del concerto dei Guns \ FOTO; Travolta da un grosso ramo in attesa del concerto dei Guns N’ Roses, paura alle Cascine; FIRENZE ROCKS: ramo su una fan prima del concerto dei GUNS N' ROSES, ferita una ragazza.

Travolta da un grosso ramo in attesa del concerto dei Guns N’ Roses, paura alle Cascine msn.com scrive: La 24enne, con altri giovani, attendeva l’apertura dei cancelli della Visarno Arena quando un ramo di grandi dimensioni si è staccato da un albero e l’ha travolta ...