Grealish e Walker hanno omesso dalla squadra della Coppa del Mondo Club come coppia vicino alla fine della strada al Manchester City

Il mondo del calcio è in fermento: Jack Grealish e Kyle Walker, due pilastri del Manchester City, sono stati esclusi dalla squadra per la Coppa del Mondo del Club. Questa decisione segna una svolta nella loro carriera al Etihad e apre nuovi scenari sul loro futuro. La scelta del club riflette forse un cambio di rotta, lasciando intendere che per entrambi si prospettano addii imminenti. Ma cosa riserverà il prossimo capitolo?

2025-06-11 18:57:00 Breaking news: Gli internazionali dell’Inghilterra Kyle Walker e Jack Grealish sono stati lasciati fuori dalla squadra del Manchester City per la Coppa del Mondo del Club. È un’altra indicazione che nessuno dei due ha un futuro all’Etihad ed entrambi dovrebbero lasciare il club quest’estate. Walker, che si è comportato male per i tre leoni nella sconfitta per 3-1 contro il Senegal ieri sera, ha trascorso la seconda metà della scorsa stagione in prestito all’AC Milan, ma i Rossoneri hanno deciso di non perseguire un accordo permanente. Il terzino destro, 35 anni, ha vinto il titolo di Premier League sei volte con City, così come la Champions League nel 2023, ma è improbabile che gioca di nuovo sotto Pep Guardiola. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Milan, Guardiola: "Walker? Nessuna chance che giochi il Mondiale per Club con il City". Le ultime sul futuro - Il futuro di Kyle Walker è ancora da definire, ma una cosa appare certa: non parteciperà al Mondiale per Club con il Manchester City.

Il futuro di Grealish al City è in dubbio dopo l'esclusione dalla Coppa del Mondo per Club; Manchester City pronto a cedere in prestito il difensore Juma Bah per la prossima stagione; De Bruyne, Walker, Grealish, Ederson: 6 giocatori che il Manchester City deve rigenerare già a partire dalla sfida contro la Juventus.

Grealish flop fa discutere Da tuttojuve.com: Il futuro di Jack Grealish al Manchester City sembra essere in dubbio.