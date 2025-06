Grazia continua a spendere inutilmente il gruppo fa fuori Alessandro e la nuova guida è Marco Il montepremi da 300.000 scende a 245.350 euro

Grazia continua a sprecare risorse nel gruppo, mentre la nuova guida 232 Marco affronta sfide crescenti: il montepremi scende da 300.000 a 245.350 euro. Intanto, il trekking malese si trasforma in un incubo di umidità e fango, ma tra sudore e zanzare spunta anche il richiamo di tagliatelle al ragù. Riuscirà questa avventura a trovare il suo sapore autentico? Scopriamolo insieme.

I l trekking malese si fa sempre più simile a un incubo sudaticcio: umidità, zanzare, fango. Ma anche tagliatelle. Nella a terza puntata di Money Road, andata in onda giovedì 12 giugno su Sky e Now e Tv8 (in lieve differita) e sempre condotta da Fabio Caressa, la tentazione principale ha avuto il profumo del ragù. Asia Argento tentatrice perfetta a "Money Road": il suo minimarket è irresistibile