Graz le ultime volontà dell' autore della strage nella scuola | Mamma prenditi cura del mio gatto

Graz, una tranquilla città austriaca, è sconvolta dalla drammatica sparatoria che ha colpito una scuola locale. Il giovane Arthur, armato e senza precedenti penali, ha seminato il panico tra studenti e insegnanti, lasciando dietro di sé una scia di dolore e confusione. Mentre le autorità indagano sul movente, emergono domande su un possibile disagio psicologico che avrebbe potuto portarlo a compiere un gesto così terribile. "Diceva di..."

Senza alcun precedente, in possesso di regolare porto d'armi, Arthur, il killer 21enne della scuola di Graz, in Austria, ha fatto irruzione nell'istituto - da lui frequentato senza però completare il corso di studi - facendo una carneficina: 11 i morti e diversi i feriti. Braccato dalle forze speciali Cobra, si è tolto la vita in uno dei bagni dell'istituto. Il movente - ancora da chiarire - potrebbe portare a un disagio del giovane. "Diceva di aver subito bullismo", racconta chi lo ha conosciuto. Dalle prime ricostruzioni, l'aggressore è apparso determinato: lo confermerebbe anche il video di addio inviato alla madre nel quale annunciava la sparatoria, le chiedeva perdono per quello che stava per fare e anche di prendersi cura del gatto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Graz, le ultime volontà dell'autore della strage nella scuola: "Mamma, prenditi cura del mio gatto"

Austria, sparatoria in una scuola a Graz. Almeno cinque morti - Una tragedia scuote Graz, Austria: almeno cinque vittime in una sparatoria nella scuola Borg. La comunità è sotto shock mentre le forze dell’ordine conducono un’ampia operazione per far luce su questa drammatica vicenda.

