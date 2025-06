Grave incidente sulla SS Quater tra Lago Patria e Giugliano | auto si ribalta

Un pomeriggio di tensione e apprensione sulla SS Quater tra Lago Patria e Giugliano, dove un incidente ha coinvolto una Fiat Panda, che si è improvvisamente ribaltata tra la vegetazione. Momenti di paura per gli automobilisti e i soccorritori intervenuti prontamente per gestire la situazione. La strada, temporaneamente chiusa al traffico, continua a essere oggetto di interventi e indagini. Seguiamo con attenzione gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi sulla, giovedì 12 giugno, Strada Statale Quater "Domitiana", nel tratto compreso tra Lago Patria e Giugliano, in direzione Giugliano. Una Fiat Panda si è improvvisamente ribaltata finendo fuori strada, tra la vegetazione a margine della

