Grave incidente si ribalta con l' auto | 30enne trasferito in ospedale

Nella tranquilla notte di Biassono, un grave incidente ha scosso la comunità: un'auto si è ribaltata lungo viale Trento e Trieste, coinvolgendo un giovane di 30 anni. Trasportato in ospedale in codice giallo, il ragazzo sta ricevendo le cure necessarie, mentre le autorità indagano sulle cause dell’incidente. La scena, ancora sotto shock, ricorda quanto possa essere sottile la linea tra sicurezza e pericolo sulla strada.

Incidente stradale stanotte a Biassono. Un giovane è stato trasferito in codice giallo in ospedale. L'incidente è avvenuto intorno alle 2.30 di stanotte, giovedì 12 giugno, a Biassono, lungo viale Trento e Trieste all'altezza del civico 139. Per motivi ancora in fase di accertamento il.

