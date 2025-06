Grave incidente in autostrada impatto devastante e code chilometriche

Un grave incidente sull'autostrada ha causato un impatto devastante e code chilometriche, creando disagi enormi per centinaia di automobilisti. Nel primo pomeriggio di mercoledì 12 giugno, un incidente tra veicoli ha paralizzato la carreggiata nord, aggravando il traffico già intenso in quella fascia oraria. La situazione è critica e le autorità sono al lavoro per chiarire le cause e ripristinare la normalità il prima possibile. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Nel primo pomeriggio di mercoledì 12 giugno si è verificato un grave incidente stradale che ha causato forti rallentamenti alla viabilità e la formazione di lunghe code, estese per diversi chilometri. Il traffico, già sostenuto per l'orario, si è completamente paralizzato nella carreggiata nord dell'autostrada, generando disagi per centinaia di automobilisti. Le prime informazioni arrivate dalle autorità segnalavano uno scontro tra veicoli pesanti, ma i dettagli sull'accaduto sono emersi solo successivamente, dopo l'intervento dei soccorritori.

