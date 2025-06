Gratta e Vinci fortunato | vinti 500mila euro a Murano

La fortuna sorride ancora in Veneto: questa volta a Murano, dove un fortunato vincitore ha staccato un incredibile premio di 500.000 euro grazie a un biglietto del Gratta e Vinci. La dea bendata continua a regalare emozioni e speranze, confermando che il sogno di una vita può cambiare nel giro di un istante. Chi sarà il prossimo a lasciarsi sorprendere dalla fortuna? La risposta è nelle mani del destino.

La fortuna fa tappa, ancora una volta, in territorio veneziano. Come segnala l'agenzia Agimeg, la dea bendata questa volta ha baciato un abitante - o chissà se un turista di passaggio - di Murano. A garantire una grossa vincita da mezzo milione di euro, un tagliando del Gratta e Vinci. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Gratta e Vinci fortunato: vinti 500mila euro a Murano

In questa notizia si parla di: vinci - euro - murano - gratta

Borgomanero, gioca tre euro al gratta e vinci e ne vince 200mila - La fortuna bussa alla porta di Borgomanero con una vincita straordinaria. Una cliente abituale di un'edicola in via Arona ha grattato un biglietto da tre euro, svelando una vincita da 200mila euro.

Gratta e Vinci fortunato: vinti 500mila euro a Murano; Denunciato un ladro di Gratta e vinci nel Trapanese: è tornato in tabaccheria per ritirare la vincita; Muore in spogliatoio a 39 anni dopo la partita di calcetto.

Gratta e Vinci fortunato: vinti 500mila euro a Murano Secondo veneziatoday.it: Il tagliando, del valore di 5 euro, è stato acquistato presso la ricevitoria di Fondamenta dei Vetrai ...