Gratta e vince 500mila euro La Fortuna bacia ancora la provincia di Lucca

Una ventata di speranza e fortuna ha investito la provincia di Lucca, portando un incredibile regalo a Capannori. Un fortunato giocatore ha scoperto di aver vinto 500mila euro con il biglietto ‚ÄúUltra Numerissimi‚ÄĚ, acquistato in via di Tiglio 42. Questa vincita straordinaria testimonia che la fortuna pu√≤ bussare proprio quando meno te l'aspetti, trasformando sogni in realt√† e lasciando tutti a bocca aperta. La fortuna bacia ancora, e chiss√† quale sar√† il prossimo vincitore...

Capannori (Lucca), 12 giugno 2025 ‚ÄstLa fortuna bacia Lucca. A¬† Capannori¬† un biglietto del Gratta e Vinci ‚ÄúUltra Numerissimi‚ÄĚ ha regalato una vincita da 500mila euro. Il tagliando vincente √® stato acquistato alla ricevitoria di via di Tiglio 42. "Ultra Numerissimi‚ÄĚ √® uno dei pi√Ļ recenti biglietti della gamma Gratta e Vinci, da¬†20 euro, e mette in palio premi che arrivano fino a 5 milioni di euro, come riporta l‚ÄôAgenzia Agimeg. Una ventata di fortuna che travolge la provincia di Lucca: venerd√¨ 6 giugno al 10eLotto √® stato vinto a Pisa un bottino da 50mila euro grazie a una giocata alla ricevitoria in via Nuova per Pisa, grazie a un ‚Äú8 Oro‚Ä̬†che ha regalato la vincita pi√Ļ alta del concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Gratta e vince 500mila euro. La Fortuna bacia ancora la provincia di Lucca

